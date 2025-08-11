Nilüfer Belediyesi, huzurevlerinde kalan sakinler için anlamlı bir sosyal etkinlik düzenledi. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen piknik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de pikniğe katılarak huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi ve tek tek sohbet etti. Şahin, yaşlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sizlerle birlikte olmak, sizleri mutlu görmek bizim için çok kıymetli. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğle yemeğiyle başlayan renkli etkinlik, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın şarkılarıyla devam etti. Huzurevi sakinleri, orkestranın parçalarına eşlik ederek, şarkılara tempo tuttu. Sahneye çıkarak, dans da eden sakinler, keyiflerince bir gün geçirdi.