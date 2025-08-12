Karacabey Belediyesi, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçti. Önceki gün Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye yönlendirilen ekip, yangınla mücadelede sahada görev aldı.

Destek kapsamında 4 belediye personeli, 1 adet bekoloder, 1 adet çekici ve öncü araç bölgeye sevk edildi. Karacabeyli ekipler, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif olarak yer alarak, yangının daha fazla yayılmaması için büyük gayret gösterdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Çanakkale’de görev yapan tüm ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Karabatı, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale’deki orman yangını hepimizi derinden üzdü. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için sahada canla başla çalışıyor. Bu süreçte emeği geçen tüm personelimize kolaylıklar diliyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Yaraların hep birlikte sarılacağına inanıyoruz"



Karacabey Belediyesi, afet ve acil durumlarda diğer kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğini belirtirken, bölgedeki gelişmelerin de yakından takip edildiğini açıkladı.