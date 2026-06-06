Ankara Temelli'de 63 ila 120 metrekarelik konut seçeneklerini içeren toplu konut projesi için başvurular başladı. Projede, 800 bin ile 1,5 milyon TL arasında peşinat ve 12-18 ay boyunca 90-100 bin TL taksit imkanıyla başvuru sahipleri ev sahibi olabilecek.

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'nde HEKİMSEN'e bağlı iktisadi bir ortaklık tarafından 63, 80, 100 ve 120 metrekarelik konut seçeneklerini içeren toplu konut projesi için başvuru süreci başlatıldı. Proje kapsamında farklı konut tipleri sunulurken, bölgede planlanan ulaşım ve sosyal donatı yatırımlarıyla yeni yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. 9 bin metrekarelik alan üzerinde planlanan ve 14 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede farklı büyüklüklerde konut seçenekleri oluşturulması hedefleniyor. 63 metrekarelik dairelerin brüt kullanım alanının yaklaşık 110 metrekare olduğu, ortak kullanım alanlarıyla birlikte projeye dahil edildiği belirtildi. Projenin Sincan Belediyesi onay sürecinin ardından inşaata başlanması planlanırken, çalışmaların 2027 yılı sonuna kadar büyük oranda tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca bölgede raylı sistem, üniversite, hastane, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, alışveriş alanları ve çeşitli kamu kurumlarına ait projeler de yer alacak. Toplu konut konsepti kapsamında kapalı havuz, spor salonu, yürüyüş yolları ve kapalı otopark gibi sosyal donatıların da planlandığı kaydedildi.

'800 bin-1,5 milyon TL arası peşinat'

HEKİMSEN' yaptığı açıklamada, 'HEKİMSEN iktisadi ortaklık kurmuş, bu şekilde toplu konut araba gibi en uygun fiyat ve imkanlarla almamız mümkün olmuş ve olacaktır. Bu bölge de raylı sistem inşası başlayacağı gibi, üniversite, hastane, organize sanayi bölgesi bakanlık ve kurumlara ait arge merkezleri, alışveriş merkezleri olacaktır. Projemizin Sincan belediyesince onaylanmasından sonra başlayacak olan inşaatımızın 2027 yılı sonuna kadar asgari yüzde 70'inin tamamlanması planlanmaktadır. Öyle ki vereceğiniz 800 bin-1,5 milyon TL arası peşinat sonrası, 12-18 ay kadar ayda 90-100 bin TL daha sonra kalan miktarı ise 30-60 bin TL vererek ev sahibi olabileceksiniz. Peşin almak isteyen kişilere yüzde 15 indirim sağlanacak. Başvuru yapmak isteyenler https://hekimsen.org.tr/form-basvuru/basla/10 adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir' denildi.