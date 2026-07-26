

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Canan T. yönetimindeki 16 BPT 087 plakalı otomobil ile Gamze K.(25) yönetimindeki 16 BBH 301 plakalı motosiklet İtfaiye kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Nurevsan T.(19) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.