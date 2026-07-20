Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir petshopun önünde bulunan mama kutusu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Fatih Mahallesi 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petshopun önüne gelen bir kişi, burada bulunan mama kutusunu alarak bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi M.T., mama kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.T., kutunun bir kişi tarafından götürüldüğünü gördü. Polis merkezine giden M.T., şüpheliden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.