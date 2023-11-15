ANTAKYA KÖMBESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

yarım paket (125 gram) erimiş teremyağ

1 s.b ayçiçek yağı ile

2 s.b'dan 2 parmak eksik pudra şekeri

1 s.b süt

1 t.k kömbe baharatı

1 pkt kabartma tozu

1 pkt vanilin

5 s.b un

Üzerisi için ise susam

YAPILIŞI :

Öncelikle tereyağını eritin ve ılısın. Daha sonra ayçiçek yağını, pudra şekerini, süt ile kömbe baharatını ekleyip karıştırın. Ardından kabartma tozunu, vanilini ve unu eleyerek ekleyin. Unu azar azar eklemenizde fayda var. Malzemenin daha iyi yoğrulmasını ve bir birine karışmasını sağlar. Ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur olacak. İyice yoğrulan hamurdan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avcunuzda yuvarlayın. Ardından sonra susam dolu olan kaseye batırın ve sonra kalıbın içini dolduracak bir şekilde bastırın ve yağlı kağıt serili tepsiye yavaşça ters çevirip ardından kalıptan çıkarın. 180- derecede fırında pembeleşene kadar pişirin.