Antalya’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gözaltındaki eski gelini, yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, hakkında yakalama kararı bulunan oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurtdışında olduğu tespit edildi. Savcılık, Böcek’i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlikte ifadesi alınan Böcek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP’li Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonların hemen ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde daha önce İstanbul’daki bir dosyada tutuklu yargılanıp sonrasında tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun ifadeleri ve sunduğu belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet olayına ilişkin somut delillere ulaşıldığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Böcek'in oğlu yurtdışında

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu’nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurtdışında olduğu ifade edildi.

Böcek'in gelinine yurtdışı çıkış yasağı

Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek'in savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.

Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte ifadesi alınan Böcek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.