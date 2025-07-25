Kundu bölgesindeki Güzeloba Mahallesi’nde konaklayan sanatçının bulunduğu villaya kadar ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ersoy, alevlerin yaklaştığı sırada son anda tahliye edildi. Yangın sonucu villada maddi hasar oluştuğu, ancak Bülent Ersoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında yanında bulunan danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koştu. Arzu Acay, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, villanın yangına çok yakın olduğunu belirterek Ersoy’un güçlükle tahliye edildiğini ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi