“Türkiye Diri Fay Haritası-2026” ile Türkiye’nin aktif tektonik yapısına ilişkin en güncel veriler ortaya konulurken, diri fay sayısındaki artış deprem riskine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2013 basımında 485 olan diri fay sayısının yeni haritada 700’e ulaştığını belirterek, hazırlanan harita ve sayısal veri tabanının deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar için önemli bir kaynak niteliği taşıyacağını ifade etti.

Yeni çalışmalarla 215 fay hattının daha tespit edilmesi, güncellenen haritanın kapsamını genişletti. Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumu bir kez daha dikkat çekerken, uzmanların kullanabileceği veri altyapısının da güncellendiği vurgulandı.

Yanık, MTA’nın yalnızca arama faaliyetleri yürüten bir kurum olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin yer bilimleri alanındaki en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi. Kurumun geçmişten bugüne petrol, maden, nadir toprak elementleri ve endüstriyel ham madde alanlarında önemli keşiflere imza attığını belirtti.