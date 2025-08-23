İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 119 bin 500 litre sahte alkolün ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 farklı adreste sahte ve kaçak alkol üretimi yapıldığının belirlendiğini, bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce güvenlik güçlerince ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin şunları kaydetti: "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."