Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. Ligin ilk yarısını 19 puanla 6. sırada tamamlayan Söğütspor, son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalamıştı. Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da hazırlanan takımın Antrenör Savaş Akgün, kampın çok verimli geçtiğini söyledi. Akgün, 'İlk yarıyı tamamladıktan sonra takımımıza bir haftalık izin verdik. Dinlenmeleri ve toparlanmaları için verilen iznin ardından pazar günü Söğüt'te tekrar toplandık. Daha çok hazırlık maçları yapmak için kampımızı Antalya'da devam etme karartı aldık. Buradaki ilk amacımız takımımızı fiziki olarak daha iyi duruma getirmek, güçlenmek, birlikte daha iyi hareket etmek, kaynaşmak ve bununla birlikte bu çalışmaları tamamlayıp ikinci etap kampımızda daha çok saha çalışmaları ve hazırlık maçlarıyla ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak oldu' dedi.

'Pazartesi günü takımımıza izin verip ondan sonra maç haftasına gireceğiz'

Antrenör Savaş Akgün, açıklamasının devamında, 'Takımımız belli bir seviyeye geldi ve bunun ardından da oradaki kamp çalışmalarımızı tamamlayıp hep beraber ikinci etap için Antalya'ya hareket ettik. Antalya kampımızın ilk gününde ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Bugün içinde yine takımımızın iki antrenmanı vardı. Şimdi akşam antrenmanına en iyi şekilde hazırlanıp, dediğimiz gibi hazırlık maçları planlamamız olacaktı. Çarşamba günü tekrar bir hazırlık maçımız olacak. Sonra perşembe günü yine çalışmalarımızı tamamlayıp, buradaki kamp sürecini bitirmiş olacağız. Söğüt'te çalışmalarımız yine devam edecek. Pazartesi günü takımımıza izin verip ondan sonra maç haftasına gireceğiz ve sonraki maç temposuna, maç programına başlayacağız.İnşallah bu ilk etap çalışmalarımızı en güzel şekilde geçirip takımımızı ikinci yarıya en hazır şekilde sokacağız' dedi.

'Söğüt halkı, futbolu çok seven bir halk; futbolla yatıp futbolla kalkan bir halk'

Antrenör Savaş Akgün, 'Şu anda her şey güzel geçiyor. Ortam güzel, arkadaşlık iyi, çalışmalarımız iyi geçiyor. Buradaki iklim şartları şu anda saha çalışmalarımızı engellemiyor. Onun için inşallah buradaki kaldığımız süre boyunca bu çalışmaları en güzel şekilde bitirip, dediğim gibi ikinci yarıya daha diri, daha tempolu, daha güçlü bir Söğütspor olarak inşallah seyircimizin karşısına çıkacağız. Söğüt halkı, futbolu çok seven bir halk; futbolla yatıp futbolla kalkan bir halk. Taraftarlarımız da öyle, bizi içeride dışarıda hiç yalnız bırakmadılar, desteklediler. Biz de onların bu desteklerine inşallah karşılık verip Söğütspor'u hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Bu bir süreçtir. Burada bütün camia bir arada olmalı, bütün dinamikler hep beraber aynı şeyi düşünmeli. Tek şey Söğütspor'un başarısıdır. Burada dediğimiz gibi taraftar, halk, üretim, basın, teknik ekip, futbolcular; bütün dinamikler aynı şeyi düşündüğü sürece Söğütspor inşallah hak ettiği yere gelecektir. Benim bundan hiçbir şüphem yok' dedi.

'Burada da eksik yerlerimizi görüp buna göre transferler gerçekleştirdik'

Antrenör Savaş Akgün son olarak transfer dönemini değerlendirerek, 'Ara transfer dönemi, tabii ki her takımda olduğu gibi bizim de bir planlamamız muhakkak oldu. Buna istinaden birkaç tane genç oyuncu takımımıza kattık, birkaç tane de ayrılan oyuncumuz oldu. Burada amaç takımı nasıl yukarıya çıkartabiliriz, nasıl daha iyi seviyeye gelebiliriz; bütün amacımız bu. Burada da eksik yerlerimizi görüp buna göre transferler gerçekleştirdik. Genç oyunculardan oluşan bir oyuncu grubu var şu anda. İnşallah zaman içinde tekrar buradaki performanslarla alakalı değerlendirmeleri yapıp, gerektiği yerlere gerekli takviyeleri yapmayı planlıyoruz' ifadelerine yer verdi.