Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Camilerimiz ve mescitlerimizdeki mimari eserlerin sanatla donatılması rastlantı değildir. Geleneksel sanatlarımızdan mimariye, musikiden şiir ve edebiyata kadar derin bir kültürel mirasın temsilcileriyiz” ifadelerini kullandı.

Bursalı Ustaya Ödül

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde, Osmanlı’dan günümüze devdâhlık sanatını yaşatan Ertuğrul Şengünalp, Türkiye’nin kültürel mirasına sağladığı katkılar nedeniyle prestijli bir ödüle layık görüldü. Devdâhlık sanatının günümüzdeki nadir temsilcilerinden olan Şengünalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni’nde plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Henüz 7 yaşında başladığı mesleğini 54 yıldır aynı tutku ve özveriyle sürdüren Şengünalp, geleneksel tekniklerle ham ipekten ip üretiyor. Devdâhhanesinde günde yaklaşık 6 saat çalışan usta, bu süre zarfında ipeği işlemek için ortalama 20 kilometre koşu yapıyor. Osmanlı kültüründen miras kalan devdâhlık sanatının yaklaşık 680 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Şengünalp, kendisinden sonra bu geleneği sürdürecek kimsenin olmamasından duyduğu üzüntüyü de ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Sanatçının ortaya koyduğu her eser, ustaların vücuda getirdiği her ürün, aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, mekânın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Bu yönüyle camilerimizin, mescitlerimizin, mimari yapılarımızın sanat eserleriyle süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, musikiden şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin varisleriyiz” ifadelerini kullandı.