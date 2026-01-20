İzmir’in Ümit Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkarak yakın çevrede oturan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra “biriyle buluşacağım” diyerek ayrılan Yılmaz’dan bir daha haber alınamadı.

Kendisine ulaşamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Yılmaz’ın kaybolduğu gün saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş bir arsaya gittiği ve burada kendisini bekleyen bir araca bindiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu tespit edildi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı. Polis, 11 Ocak’ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ.’yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatih İnan, Mihriban Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz’ın cenazesi ise defnedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih İnan'ın olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın cep telefonuyla aralarında geçen konuşmayı ses kaydına aldığını söyleyen İnan, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi.

'Ağabeylerim seni öldürür' şeklinde tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi ancak tehditlerinden ve yaşayacağım sorunlardan dolayı panikle otomobilden inmesine engel olmaya çalıştım.

Bu sırada elimle Mihriban'ı kendime doğru çektim, diğer elimle de bağırmasın diye ağzını kapattım. Niyetim zarar vermek değildi. Elindeki telefonu alarak kaydettiği ses kaydını silip kendisini göndermekti." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ORMANA GÖMDÜM"

Eliyle Mihriban'ın bir süre ağzını kapattığını söyleyen Fatih İnan, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birden bayıldı. Otomobilden inmeye çalıştım. Kapıyı açtığımda otomobilden aşağı düştük. Mihriban baygındı. Önce etrafa baktım. Bizi gören kimsenin olmadığını anladım. Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine kalp masajı yapmaya başladım fakat bir netice alamadım.

Hala hareketsiz yatıyordu. O anki şok ve panikle kendisine acil müdahalede bulunmaya çalıştım. Bildiğim bütün ilk yardım uygulamalarını yaptım ama olayın vahametiyle şoka girmiştim.

Kimseyi arayıp aramamak konusunda arafta kaldım, kimseyi arayamadım. Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının devam ettiğini fark ettim ve kaydı durdurdum. O sırada Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı.

Yengesi ve annesi arıyordu, telefonu açmadım. Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum.

Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim. Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım.

Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."

ŞÜPHELİ, NAİLE BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNDEN DE TUTUKLANDI

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiğinin belirtildiği ve İnan hakkında, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturmada, Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ö.İ.'nin 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı belirtildi.

Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından aşağı ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.