Valiler Kararnamesi ile Yalova Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Usta, kentteki görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Valiliği'nden Yalova Valiliği'ne atanan Ahmet Hamdi Usta, valilik binası bahçesinde protokol üyelerinin de katılımıyla karşılandı. Valilik makamına geçen Usta, daha sonra burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Usta, Yalova gibi güzel şehre hizmet edecek olmanın heyecanını ve onurunu yaşadığını söyledi. Yalova'nın mevcut potansiyeline değinen Vali Usta, 'Yalova'nın yüzde 17'lik dünya pazar payı ile dünyanın en büyük entegre akrilik elyaf üretim tesisleri, yüzde 31,5'lik payı ile İstanbul'dan sonra 2. sırada olduğu gemi ve yat ihracatı, süs bitkilerinde Türkiye genelinde 4. sıradaki üretim kapasitesi, yüzde 15,1'lik payı ile Bursa'dan sonra 2. sırada olduğu kivi üretimi ve Türkiye'nin 1. derecede önemli ve öncelikli kaplıcalarından Termal ve Armutlu Kaplıcaları envanteri ile Marmara'nın ve Türkiye'nin önemli bir tarım, sanayi ve turizm merkezi. Bu rakamlara ilave Forbes 2024 Yaşanabilir Kentler sıralamasında 7., 2025 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ekonomik Gelişmişlik Endeksinde 9. sırada olması Yalova'mızın sahip olduğu potansiyeli göstermesi bakımından önemlidir. Yalova'da bulunacağım süre içerisinde Vali olarak en büyük çabam, ilimizle ilgili pozitif göstergeleri yukarıya taşımak, negatif göstergeleri de aşağıya çekmek olacaktır. Türkiye'miz ve dünya için son derece önemli bir üretim ve kalkınma merkezi olan Yalova'mıza ve Yalovalı hemşehrilerime hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, 30 yılı aşkın bir kamu görevlisi olarak benim için Valilik sadece bir yükselme değil, bundan daha önemlisi bir yüklenme meselesi. Devletimin bana yıllarca verdiği emeğin bir karşılığı olarak Yalova'nın tüm sorunlarını aşağıda ifade edeceğim ilkeler çerçevesinde konunun paydaşlarıyla yüklenmeye talibim' dedi.

Mesai arkadaşları ile kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları 'hukuk devleti' prensipleri içinde yerine getirme gayreti içinde olacağına da değinen Usta, şöyle konuştu:

'Yönetim ve hizmet anlayışımızın odak noktası Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu' ve Şeyh Edebali'nin biz yöneticiler için söylediği 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışı çerçevesinde, insanımızın huzur ve mutluluğu ile Yalova'mızın esenliğini sağlamak yönünde çalışmak olacaktır. Bunu yaparken de insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, halkımızın sorunlarına her zaman açık, güler yüzlü, şefkatli, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla toplumun bütün kesimlerini kucaklayacağız. 'İstişare, diyalog, fikir alışverişi, ortak akıl ve uzlaşma' yönetim anlayışımızın temel ilkeleri olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları yönetişim ilkeleri çerçevesinde mutlaka konunun taraflarıyla konuşarak, görüşerek, hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde onların arzu, istek ve beklentileri doğrultusunda çözme gayreti içerisinde davranacağız. Herkese ulaşmaya çalışacağız, herkes için erişilebilir olacağız. Kısacası, 'birlikte düşünecek, birlikte çalışacak, soruna hep birlikte kilitlenecek, birlikte başaracağız.''

Usta, Yalova Valisi olarak görev yapacağı süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya ve devletin en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını belirterek, 'Yalovalı hemşehrilerime en iyi, en doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacaktır. Özellikle şehit yakınlarımız ve gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız, korunmaya muhtaç çocuklarımız, engellilerimiz ve şiddete maruz kalan kadınlarımız yanında yeşilin, çevrenin ve sokak hayvanlarının korunması üzerinde duracağımız, takip edeceğimiz ve pozitif ayırımcılık yapacağımız konular arasında öncelikli olacaktır. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, turizm potansiyelinin nitelikli yatırımlar ve doğru planlamayla daha da ileriye taşınması, Yalova'nın güçlü olduğu sektörleri doğru analizlerle öne çıkararak ekonomik kimliğinin daha da güçlendirilmesi, dış sermaye ve yatırımların ilimize çekilmesi, yaşadığımız depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli kent anlayışının yerleştirilmesi ilk değerlendirmelerim olarak göze çarpmaktadır' diye konuştu.

Asayiş, güvenlik ve huzur ortamının en üst düzeye yükseltilmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla etkin mücadele edilerek kaynağının kurutulması için çaba göstereceklerini ifade eden Vali Usta, şunları kaydetti:

'Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu illetin tuzağından kurtarılması, halkımızın huzur ve refahına musallat olan organize suç örgütleri ve her isim altındaki bölücü ve yıkıcı terör örgütleri/organizasyonları ile mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerinin yakalanması ile tutuklu veya hükümlü olması gerekirken aramızda bizden biri gibi gezen 'aranan şahısların' yakalanması kırmızı çizgilerimiz olacaktır. Takdir edersiniz ki bunları tek başımıza yapmamız ve böyle bir iddia içinde olmamız asla mümkün değildir. Yalova'ya hizmet ve Yalova'mızın var olan marka değerini daha da ileriye taşımak noktasında saygıdeğer milletvekillerimiz, mülki idare amiri kıymetli meslektaşlarımız, il, ilçe, belde, bütün değerli belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz, üniversitemiz, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımızdaki her düzeydeki çalışanlarımız, sanayi ve ticaret odamız başta olmak üzere tüm oda, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte Vali olarak bizim koordine ve rehberliğimizde ortak paydamız olan Yalova'mız için dur durak demeden çalışacağız.'

Usta, İstanbul'da Vali Yardımcısı olarak birlikte mesai yaptığı önceki meslektaşı Vali Hülya Kaya'ya da Yalova'ya yaptığı güzel hizmetler için teşekkür etti.