Türkiye'deki Apple ürünlerine zam yapıldı, iphone fiyatlarında rekor kırıldı.

Apple'ın fiyat politikası pek çok ülkede sabitken, Türkiye'de döviz kurunun değişkenliği sebebiyle farklı dönemlerde zamlar yapılıyor. Bir süre önce iPhone'lar başta olmak üzere Mac'lere ve diğer donanım ürünlerine yapılan zamın etkisi geçmemişken, yeni bir zam kararı daha geldi. Bu karar, diğer ülkelerden bağımsız Türkiye için alındı.

APPLE'IN YENİ ZAMMIYLA BERABER iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Daha önce iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 36 bin 999 TL idi. Zamdan sonra ise telefonun fiyatı 39 bin 999 TL'ye kadar yükseldi. iPhone 14 Pro içinse daha önce 41 bin 999 TL ödemeniz gerekiyordu ancak yeni zamla 45 bin 999 TL'ye çıktı. Bunun yanında iPhone 14 Pro Max almak isteyenlerin artık 49 bin 999 TL ödeme yapması gerekiyor.

iPhone 12, 24 bin 999 TL'den değil de 26 bin 999 TL'den başlayan fiyatlara satılmaya başlandı.

iPhone 13 ise 27 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye kadar çıktı.

En pahalı iPhone ise 1 TB depolama alanı sunulan iPhone 14 Pro Max oldu. Yeni zamla fiyatı 63 bin 999 TL'ye çıktı.

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