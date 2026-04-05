Genel Kurul’un 7 Nisan Salı günü yapılacak oturumunda söz konusu kanun teklifinin ele alınmasına başlanacak. Siyasi parti gruplarının uzlaşı içinde hareket ederek, hâlihazırda izinde bulunan kadınların da doğum izni düzenlemesinden faydalanabilmesi amacıyla teklifin hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor.

Teklifteki düzenlemeler şöyle:

- Kadın çalışanlar için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni sona ermiş olsa bile, doğumdan itibaren öngörülen 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan personele, talepleri doğrultusunda 8 hafta ek analık izni tanınabilecek.

- Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

- İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

- Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

- Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

- Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

-Teklife eklenen yeni düzenlemeyle, analık izni süresi sona ermiş olsa dahi doğum tarihinden itibaren öngörülen 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan personele, talep etmeleri halinde 8 hafta ek analık izni tanınabilecek.

-Çocukların kurum bakımına alınmasına gerek kalmadan, kendi ailesi ya da yakın çevresi yanında büyüyebilmesi için koruyucu ve önleyici hizmetler yürütülecek; gerekli durumlarda ise bölgesel koşullar göz önünde bulundurularak sosyal ve ekonomik destek verilecek.