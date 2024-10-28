CANiK’in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, “Ülkemize ve savunma sanayine güç katmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Savunma sanayimiz adına, sektörün tüm kıymetli temsilcileri ve markalarıyla birlikte aydınlık bir gelecek için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu büyük günde, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin, modern Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan yolculuğunun ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Savunma sanayimizin bu süreçte kaydettiği ilerlemeler, Cumhuriyetimizin temellerine olan bağlılığımızın ve bağımsızlığımıza sahip çıkma irademizin bir göstergesidir. Türk savunma sanayi, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal Atatürk’ün ’tam bağımsızlık’ hedefini benimseyerek güçlenmiş ve gelişmiştir. Bugün, yerli ve milli üretim kabiliyetleriyle ülkemizin güvenliğine katkı sunan savunma sanayii şirketlerimiz, dünya genelinde örnek gösterilen başarılara imza atmakta, bunlara yenilerini eklemektedir. SYS Grup şirketleri ve CANiK markası olarak bizler de savunma sanayinin bu gelişiminde önemli bir rol oynamaktan büyük onur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz yerli ürünlerle, güvenlik güçlerimizin ve ordumuzun güçlenmesine katkı sağlarken, uluslararası pazarlarda da ülkemizin adını başarıyla temsil ediyoruz. CANiK markamızın dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi, bu yöndeki çabalarımızın en somut göstergeleridir. Ülkemize ve savunma sanayine güç katmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecekte de yüksek teknolojiye dayalı, inovatif ürünler geliştirerek savunma sanayiimizin millileşme yolculuğuna katkı sağlamaya ve dünya savunma sektöründeki rekabet gücümüzü artırmaya kararlıyız. Vizyonumuz, sadece bir üretici değil, aynı zamanda global savunma ekosisteminde belirleyici bir oyuncu olmayı sürdürmek, ülkemizi daha da ileri taşımaktır. Savunma sanayimiz adına, sektörün tüm kıymetli temsilcileri ve markalarıyla birlikte aydınlık bir gelecek için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.