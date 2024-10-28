Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında, tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran’ın sosyal medya paylaşımları kafa karışıklığına neden oldu.

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin ile ilgili olarak 3 ayrı paylaşımda bulundu, fakat bu paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

Baran Güran, "Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş, ancak ardından vekaletini geri çekerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 3 ayrı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Baran Güran, 45 dakika içinde bu paylaşımların tamamını sildi. İlk paylaşımında annesini özlediğini ifade eden Güran, ""Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." şeklinde duygularını aktardı.

İkinci paylaşımında, hakkında müebbet hapis cezası talep edilen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran’ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak."şeklinde bir mesaj paylaştı.

3'üncü yağtığı paylaşımında ise katledilen kardeşi Narin ile fotoğrafına Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." notunu düştüi

Halk Tv'deki habere göre; tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çeken Baran Güran tüm paylaşımlarını aradan 45 dakika geçtikten sonra sildi.