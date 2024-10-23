Metabolik sağlık için kilo kaybetme ihtiyacı olan bireyler için aralıklı orucun çeşitli faydalar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Timur Timurkaynak, bu diyetin kan şekerinin düzenlenmesi, insülin direncinin azaltılması ve kalp sağlığının desteklenmesinde önemli rol oynadığını söyleyerek aralıklı oruç hakkında bilgiler verdi.Günümüzde sağlık ve beslenme alanında popülerlik kazanan aralıklı oruç, farklı uygulama şekilleri ile dikkat çekiyor. Özellikle 16 saat aç kalıp 8 saat beslenmeyi içeren yöntemin, kilo kaybı ve diyabet

önleme gibi sağlık faydaları olduğu bilimsel çalışmalarla destekleniyor. Bununla birlikte, bu beslenme tarzının kalp sağlığına olan etkileri üzerine de çeşitli tartışmalar devam ediyor. ARALIKLI ORUÇ, KALP VE METABOLİZMA SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAYABİLİR Aralıklı orucun en önemli faydalarından biri, kilo kaybını destekleyerek metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratmasıdır diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak “Yapılan araştırmalar, aralıklı oruç uygulayan bireylerde kilo kontrolü, kan şekeri düzenlenmesi ve insülin direncinin azaltılması gibi faktörlerin iyileşebileceğini gösteriyor. Özellikle diyabet adayı olan bireyler üzerinde bu yeme düzeninin olumlu etkileri gözlemlendi. Ayrıca, aralıklı

oruç uygulamasının kalp sağlığını destekleyebileceği, beyin fonksiyonlarını geliştirebileceği ve konsantrasyonu artırabileceği yönünde bulgular bulunuyor. Bununla birlikte, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, kilo vermek ve tansiyon, kolesterol gibi parametreleri kontrol altında tutmak kalp sağlığı için ne kadar önemliyse, aralıklı orucun da aynı şekilde fayda sağlayabileceği düşünülüyor” dedi.

Aralıklı oruç sırasında beslenilen saat diliminde sağlıklı gıdalar tüketmenin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Timur Timurkaynak dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı: “Uzun süre aç kalındıktan sonra, katkı maddeli ve şekerli gıdalarla beslenmek hem kalp sağlığına zarar verebilir hem de istenilen sonuçların elde edilmesini engelleyebilir. Bu nedenle, aralıklı oruç uygularken sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Aralıklı orucu sağlıklı bir yaşam biçimi haline getiren bireyler, eğer kilo vermek yerine kilo alıyorsa veya bu diyet nedeniyle rahatsızlık yaşıyorsa, bu beslenme tarzını bırakmaları ve başka bir yöntem denemeleri daha uygun olacaktır.”