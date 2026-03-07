Bursa'da ilkokullarda deprem farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Arama kurtarma köpeği Tipo çocukların gözdesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat programları düzenlendi. Tophane ilkokulunda öğrencilerle buluşan risk yönetimi uzmanları çocuklara deprem yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitim ve tatbikat kapsamında Lütfi Banuşoğlu İlkokulu, Tophane İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelindi. Toplamda 2 binden fazla öğrencinin bulunduğu okullarda yapılan programlarda, çocuklara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Eğitimlerin ardından okullarda deprem tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikat alanlarında arama kurtarma köpeği 'Tipo' ile Mobil Afet Koordinasyon Merkezi aracı da yer aldı. Uygulamalı tahliye çalışmalarının ardından yapılan değerlendirme konuşmalarıyla doğru davranış modelleri pekiştirildi.

Program kapsamında arama kurtarma köpeği Tipo'nun gerçekleştirdiği gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliklerin sonunda öğrenciler Mobil Afet Koordinasyon Merkezi aracını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin hafta boyunca il genelindeki farklı okul ve kurumlarda devam edeceği bildirildi.