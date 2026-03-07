Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde, 65 yaşındaki Fatma Selli isimli hastaya inme riskini azaltmaya yönelik karotis arter stentleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. İşlem, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Göçer tarafından uygulandı. Boyun bölgesindeki şah damarında (karotis arter) darlık tespit edilen hastaya, cerrahi ameliyat gerektirmeden, lokal anestezi altında ve minimal invaziv yöntemle müdahale edildi.

Ameliyatsız ve aynı gün taburcu

Karotis stentleme işlemi sırasında hastanın bilinci açık tutulurken, daralan damar bölgesine kateter aracılığıyla ulaşıldı. Damar içindeki plak oluşumunun bulunduğu alana yerleştirilen stent sayesinde kan akışı yeniden düzenlendi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Göçer, bu yöntemin özellikle yüksek cerrahi risk taşıyan hastalar için güvenli ve etkili bir alternatif sunduğunu belirtti. Göçer, işlem sonrası hastanın kısa sürede mobilize olduğu ve aynı gün içerisinde taburcu edilebildiğini kaydetti.

İnme riskine karşı etkili müdahale

Göçer, "Karotis arterlerde meydana gelen darlıklar, beyne giden kan akışını azaltarak inme (felç) riskini artırabiliyor. Endovasküler kateter sistemi kullanılarak yapılan stent uygulaması sayesinde, damar içindeki daralma açılarak beyne yeterli kan akışı sağlanıyor."dedi.

Modern anjiyografi altyapısı ve deneyimli kadrosuyla girişimsel kardiyoloji alanında hizmet veren hastane yetkilileri, bu tür işlemlerin bölge halkı için önemli bir sağlık avantajı sunduğunu ifade etti.