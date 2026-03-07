Beylikdüzü E-5 karayolunda 'yol verme' tartışmasında otomobil sürücüsünün önünü keserek, araca yumrukla saldıran kamyonet şoförünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, şahıs 183 bin 492 lira trafik idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre makas atan sürücüyle bir kamyonet şoförü arasında tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen olayda kamyonet şoförü, araç sürücüsünü araçla takip etmeye başlamıştı. Uzun süre devam eden takipte küfürler savuran trafik magandası diğer sürücünün akan trafikte önünü keserken araçtan indirmeye çalışmıştı. Sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken, kamyonet şoförü ise aracı yumruklamış, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

183 bin 492 lira trafik idari para cezası

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında plaka bilgisinden kimliği tespit edilen A.B. (37), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahsa, 'karayolları trafik kanunu' uyarınca, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak', 'yayaların taşıt yolu üzerinde bulunma' ve 'saygısızca araç kullanma' suçlarından toplamda 183 bin 492 lira trafik idari para cezası uygulandı.

60 gün ehliyetine el konulan şahıs serbest bırakıldı

Olaya ilişin kamyonet sürücüsünün ehliyetine de 60 gün süre ile el konulurken, sevk ve idaresindeki araç ise 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan Ayrıca A.B., 'tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.