Sadece un, su ve yağdan ibaret olan ancak yapılış tekniği sır gibi saklanan Ramazan helvası, sofraya ulaşana kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor. Birçok aşamadan geçirilen ve yapımı saatler süren bu eşsiz lezzeti Bursa'da birçok yer yapmaya çalışsa da sır gibi saklanan hazırlanışı nedeniyle sadece mucidi olan Ali Baba'nın dükkanında ulaşılabiliyor. Baklavacı Ali Baba'nın üçüncü kuşak temsilcisi olan Güven Baba (36), 1960 yılından beri bu tatlının sadece Ramazan ayına özel çıktığını belirterek, "Mucidi rahmetli dedem Ali Baba'dır. Bursa'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olmuş, 66 yıldır tüketiliyor" dedi.



Taklitlerinden kaçının

Eski kuruluş isimlerinin "Meraklı Baklavacı Ali Baba" olduğunu dile getiren Güven Baba, "Dedem çok meraklı, yeniliklere açık biriymiş. Farklı tatlıları çok denemiş o dönemde. O yüzden 'Meraklı Baklavacı' olarak biliniyormuş. Baklava dışında bir şeyler yapmak istemiş. Deneye deneye bunu bulmuş. Adını Ramazan helvası koymuş. 1960'tan bu yana Ramazan helvası olarak sadece Ramazan ayında satılıyor. Eskiler bilir bu tatlıyı ve iftar sofrasından eksik etmez" ifadelerini kullandı.

Kendileri dışında bazı yerlerde de yapıldığını ancak formülü bilinmediği için istenen lezzetin yakalanamadığını aktaran Baba, "Tüketiciler başka yerlerden alıyorlar ve birçoğu 'yağ içinde' şikayeti yüzünden bir daha yemiyorlar. Çünkü kötü yapılıyor. Biz bunun mucidiyiz ve hazırlarken 66 yıllık emeği, lezzeti, duyguyu koruyoruz" diye konuştu.



Yapımı saatler süren lezzet damakları şenlendiriyor

Ramazan helvasının hazırlanışının saatler sürdüğünü ve kendi yaptıklarının ağızda dağıldığını anlatan Güven Baba, şunları söyledi:

"Un, yağ ve su içeriyor ama el emeği önemli olan. Yapılışı çok zor. Elde tek tek işleniyor. 50 kilo Ramazan helvası yapana kadar 150 tepsi baklava yaparsın. Ramazan ayına özel işçi alıyoruz. Onlar tek tek işliyor. Hamur yoğruluyor. Çıkınca hamur dinleniyor. Tatlı olana kadar 3-4 kez periyotlar halinde dinlendiriliyor. Elde yuvarlanır, işlenir. Bütün aşamalarından sonra yağda kızartılıyor ve şekere batırılıyor. 15 kişi çalışıyor, sabah 08.00 gibi başlıyor, akşam 18.00'e kadar bununla ilgileniyorlar."

Kargoyla ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor

Tatlının ikinci kuşak temsilcisi Yaşar Baba, 65 yaşında olduğunu ve 12 yaşından bu yana 53 yıldır Ramazan helvası yaptığını belirterek, üçüncü kuşak oğluna devrettiğini ancak halen yardım için yanında olduğunu söyledi. Bursa'nın eskilerinin bu tatlıyı ve en iyisinin nerede yapıldığını bildiğini vurgulayan Baba, "Sadece un, yağ ve sudan ibaret ancak asıl sırrı yapılışında. Ramazan helvası sadece bizden alınır. Diğer yerlerden de alsınlar, bizden de, aradaki farkı tüketiciler belirlesin. Kargoyla isteyenler oluyor başka illerden, oralara da gönderiyoruz. Ülkenin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyoruz" dedi.