Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların görüşüldüğü; hayvanseverlerle iş birliği ve iletişimi güçlendiren önemli bir toplantıya katıldı.

Balıkesir Hayvan Koruma Derneği üyeleri, dernek başkanları ve bireysel gönüllü hayvanseverlerden oluşan katılımcılar ile bir araya gelen Başkan Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki vizyonunu paylaştı. Toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin "Tüm Canlara Sevgi" vizyonu çerçevesinde hizmetlerini sürdüreceğini dile getiren Arbil Akın, Balıkesir’de yaşayan hiçbir canlının sahipsiz kalmayacağını vurgulayarak katılımcıların sorunları ve talepleri doğrultusunda gerekli notları aldı. Hayvanseverlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıya Arbil Akın’ın yanı sıra; Yeliz Akbıyık ve Meclis Üyesi Sevinç Baykan Özden de katıldı.

3 Ana veteriner sağlık hizmeti kurulacak

Arbil Akın, hayvanseverlerle sürekli iş birliği ve iletişim içinde olacaklarını belirterek sokak hayvanlarının refahını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve hayvanseverlerle birlikte çalışarak sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin yükseltileceğini açıkladı. Bu husus doğrultusunda Balıkesir il merkezinde, Körfez ve Kuzey Ege bölgelerinde olmak üzere toplam 3 ana veteriner sağlık hizmeti kurulacağını belirten Arbil Akın; sağlık hizmetlerinin hizmet binası başına 10 bin olmak üzere toplamda 30 bin hayvan kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Can dostlar yaşam merkezi kuruluyor

Sokaktaki sessiz dostların rehabilitasyonu ve hastalıklarla mücadelesinin yanı sıra; bu merkezlerde aşılama ve muayene gibi hizmetler de verilecek. “Can Dostlar Yaşam Merkezi” adı verilecek olan bu merkezlerde can dostlar; etkili ve hızlı veteriner sağlık hizmetleri sayesinde tedavi ve bakımdan ücretsiz yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli dağıtımı yapılan mamalar sayesinde can dostların güvenle ve konforlu bir şekilde beslenmeleri sağlanacak.

Daha sık bir araya gelinecek

Toplantı sonrası yapılan röportajda dernek üyeleri ve hayvanseverler “İlk kez belediyeden, yönetimden birilerinin eşi bizi dinledi, çok teşekkür ederiz.” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi. Arbil Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına sokaktaki canlar için daha sık bir araya gelme temennisiyle toplantıyı sonlandırdıklarını ifade etti.