İspanya’da istediği forma şansını bulamayan ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcunun, devre arasında Bayer Leverkusen’e kiralanacağı konuşuluyor. Bu sezon Real Madrid’de sadece 12 maçta 307 dakika sahada kalan ve gol ya da asist katkısı yapamayan Arda, düzenli oynama fırsatına erişemediği için yeni bir yol arayışında.

İspanyol basınına göre Arda Güler’in transferiyle yakından ilgilenen isim ise, Bayer Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso. Alonso’nun, genç yeteneği ocak ayında kadrosuna katmak istediği, bu talebi Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’e ilettiği bildirildi. Arda'nın Alman ekibine geçişinin, hem gelişimi açısından hem de kendine güvenini yeniden kazanması için büyük bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

Real Madrid taraftarlarının da Carlo Ancelotti'nin Arda'ya daha fazla şans vermemesi konusunda tepkili olduğu biliniyor. Ancelotti'nin kararlarını sıkça eleştiren taraftarlar, Arda'nın yeteneklerini sergileyebileceği bir takıma gitmesinin genç futbolcu için daha iyi olacağını düşünüyor.

Alman basınında yer alan analizlerde ise, Xabi Alonso'nun genç oyuncuların gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğu ve Arda Güler'in Bayer Leverkusen’de geçireceği 6 aylık sürenin, kariyeri için oldukça değerli olabileceği belirtiliyor.