İnegöl’de bir litre benzin 63 TL’ye ve motorin fiyatı 69 TL’ye satılırken, 500 ml (yarım litre) pet su fiyatları ise 65 TL’ye kadar çıktı.

İlçede faaliyet gösteren bazı kafe ve restoranlar, 500 ml suyu 35 ila 65 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Neredeyse benzin ve motorinin 2 kat üzerinde satışa sunulan su ücretleri büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor.

3 LİRALIK SU NEDEN 20 KAT PAHALI

Su fabrikalarından 3 TL’ye alınan 500 ml’lik suların yer yer 10 ila 20 kat bedel üzerinde satılması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Yüksek kira, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri bahane gösterilerek belirlenen fiyatlar, vatandaşların cebini ise yakıyor.

Özellikle franchise olarak hizmet veren kafelerde daha sık rastlanan bu duruma müdahale edilmesini isteyen vatandaşlar, “Fahiş fiyatlar sadece 3 harfli marketlerde olmuyor. Kafe ve restoranlarında denetlenmesini istiyoruz. Yarım litre suya 65 TL alan işletmeler var. Bu soyguna birilerinin dur demesi gerekiyor” şeklinde konuşuyorlar.

Kaynak: Yavuz Yılmaz