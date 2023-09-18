Samsun’un Canik ilçesinde, kendi bahçelerinde fındık toplarken arı tarafından sokulan 17 yaşındaki Melike Güldaş, yaşadığı olayın ardından hastaneye başvurmuştu. Ancak, taburcu edildikten sonra tekrar rahatsızlanarak evine getirilen genç kız, yeniden hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Güldaş, hayati tehlike nedeniyle oradayken kalbi durdu. Acil müdahale sonrasında Kavak Devlet Hastanesi'ne taşınan genç kız, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.