Bursaspor taraftarı bir kez daha gündeme damga vuracak etkileyici bir çalışmaya imza attı.

Yeşil beyazlı ekip, şampiyonluk karşılaşmasında 40 bin karton kullanarak stadın büyük bölümünü kaplayan görkemli bir koreografi sergiledi.

Güney kale arkası, maraton ve kuzey kale arkası tribünlerinde hayata geçirilen bu çalışma için taraftar grupları günler öncesinden yoğun bir hazırlık süreci yürüttü.

Başkan Enes Çelik ve kupaların yer aldığı koreografi, ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren izleyenlere tüyler ürperten bir atmosfer yaşattı.