Yoğun ilgi gören festival, dualarla açılış yaptı, gün boyunca ise ikram edilen yemekler ve müzik etkinlikleriyle sürdü.

Etkinlik alanında kurulan küçük ölçekli hayvan pazarı, alıcılarla satıcıları hijyenik ve düzenli bir ortamda bir araya getirdi. Kurbanlık alışverişlerinde sıkı pazarlıklar dikkat çekerken, vatandaşlar tercih edecekleri hayvanı yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Organizasyonda öne çıkan uygulamalardan biri de kesim hizmeti oldu.

Kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara, İslami usullere uygun kesim imkanı sağlanırken, alıcıların kesim anını yerinde izleyebilmesi memnuniyeti artırdı.

Kayapınar Köyü Muhtarı İsmail Acar, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu festivalle hem geleneklerimizi yaşatmayı ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı planladık Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Kayapınar Köyü’nde her yıl düzenlenen geleneksel Kurban Festivali, bölgenin sosyal yaşamını canlandırırken ekonomik açıdan da hareketlilik sağlamayı sürdürüyor.