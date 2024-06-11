Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin genelinde sürdürdüğü güçlü altyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Arifiye ilçesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde Arifbey Mahallesi bin 500 metrelik yeni içme suyu hattına kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifbey Mahallesi’nin yetersiz içme suyu sorununu bin 500 metrelik yeni hat ile çözüme kavuşturacak. Mahalleye yetersiz gelen altyapı sorununa çözüm olacak yeni hat ile basınç kaybı yaşanmayacak. Nüfusu her geçen gün artan mahallenin gelecek yerleşim planı da göz önüne alındı. Bölgeye kazandırılacak hat ile vatandaşlar kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Hattın 300 metrelik kısmında çalışmalar tamamlandı.