Arkadaşını döverek hastanelik etti

İnegöl'de birlikte alkol aldığı şahıs tarafından darp edilen genç hastanelik oldu. Olay, akşam saatlerinde kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre H.K.(26) arkadaşları ile alkol almaya başladı. O sırada henüz ismi belirlenemeyen arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce H.K. arkadaşı tarafından darp edilerek yaralandı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan genci gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı H.K., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.