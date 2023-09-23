İnegöl’de otomobil severlere ve ailelerine geniş bir hizmet yelpazesi sunacak olan Arme Oto Center dualarla açıldı.

Arme Oto Center sunmuş olduğu; Oto galeri, oto kiralama, self servis yıkama, vıp yıkama, oto lastik, cafe-restourant, market ve yedek parça gibi geniş yelpazeli hizmetleriyle aynı zaman İnegöl’de ilk olma özelliği de gösteriyor.



Yoğun katılımın olduğu programda konuşan AR&ME Oto Center sahiplerinden Aydın Kars Bu bir başlangıç, AR&ME Oto Center olarak hedeflerimiz inovasyon müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlere ve hedeflere odaklandık. Bu değerler bize rehberlik edecek ve bizi gelecekte daha yüksek hedeflere taşıyacaktır. AR&ME Oto Center sadece bir işletme değil bu toplumun bir parçasıdır. Biz toplumumuza değer katma hedefini taşıyoruz. Yeni başlayanların ve yeni profesyonellerin bir araya geldiği yerde birçok fırsatlar doğacaktır. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. “ dedi.

AR&ME Oto Center Sahiplerinden Çetin Yalanız ise “AR&ME Oto Center, sadece bir oto yıkama ya da bir oto galeri değil, çok daha fazlasını sunan bir konseptin parçasıdır. Bu tesis, İnegöl’de ilk kez görülen geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, araç sahiplerine ve ailelerine eksiksiz bir deneyim sunmayı hedefler.

VALE HİZMETİ BULUNMAKTA

“Oto yıkama ve VIP yıkama hizmetlerimizle araçlarının parlatır, VIP vale hizmetimizle rahatlığınızı ve zamanının önemseriz. Oto galerimizde kaliteli ve güvenilir araçları bulabilir, İhtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca, oto boya ve bakım hizmetlerimizle aracınızın yeni gibi görünmesini sağlarız. “

AİLELER İÇİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ

“Ancak AR&ME Oto Center’i benzersiz kılan şey, sadece araçlar için değil, aynı zamanda aileler için bir cazibe merkezi olmasıdır. Cafe-Restonımızda lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilir, çocuklarınızı güvenle oyun alanlarına bırakabilirsiniz. Bu tesis, ailecek keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yerdir. “



EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN BURADAYIZ

“Anne Oto Center'ı hayata geçirirken öncelikli amacımız, İnegöl ve çevresindeki topluluğa değer katmaktır. İhtiyaçlınıza uygun kaliteli hizmetleri sunmak ve bu deneyimi unutulmaz kılmak için buradayız. Bu projenin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Müşterilerimize ve İnegöl halkına söz veriyoruz ki, AR&ME Oto Center olarak sizlere en iyi hizmeti sunmak ve hep birlikte bu yolu paylaşmak için buradayız. Bu özel günümüzde bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” Dedi.

BU İŞ YERİ İNEGÖL’E YAKIŞTI

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise “İki girişimci burada çok güzel bir iş yeri açılışı gerçekleştiriyor. Çok nezih güzel bir yer yapmışlar. İnegöl’e gerçekten ihtiyaç olan bir iş yeri. İş yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Alper başkanımın selamlarını iletiyorum. Bu işyerleri ekonomiye katkı veriyor. Bu sektörde ihtiyaçtır. Bol kazançlar diliyorum. Bu iş yeri İnegöl’e yakıştı” dedi.

Yapılan duaların ardından iş yerinin açılış kurdelesi kesildi.