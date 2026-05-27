Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden gündeme geldi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen tepkilerin ve adalet beklentisinin dikkate alındığını belirtti. Tunç, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden incelendiğini ifade etti.

Yapılan inceleme sonucunda dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararının alındığını duyuran Tunç, bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.