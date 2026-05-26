İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan toplam 7 şüpheliden 5'i adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanıeski Başkanİmar Müdürüve Meclis Üyesi

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheliler Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları tespit edildi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.

MUSTAFA GÜNAY TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.