İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi'ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan toplam 7 şüpheliden 5'i adreslerinde yakalandı.Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay, Nermin Günay, eski Başkan Özdem Mustafa İnce, İmar Müdürü Özgür Bayraktar ve Meclis Üyesi Sezgin Kuş, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheliler Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları tespit edildi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.
MUSTAFA GÜNAY TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.