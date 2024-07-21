İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.

Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi’nde çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, vatandaşlar ve mahalle muhtarı Dursun Gürçekli hortumlarla yangına müdahale etti. Bir çiftçi de alevlerin önünü kesmek için traktörle alanı sürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise, Aykut Aktaş isimli vatandaş tarafından kurtarılarak itfaiye hortumuyla yıkandı. Yanan çayırlık alan havadan görüntülenirken, kaplumbağanın kurtarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.