Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi’nde kapsamlı kentsel yenileme plan çalışmalarını başlattı.

Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi’nde kapsamlı bir kentsel yenileme projesinin çalışmalarını başlattı. Belediye iştirak şirketi olan ARKENT A.Ş. tarafından çalışmaları başlatılan plan doğrultusunda, bölgenin altyapıdan üst yapıya, ulaşımı, sosyal donatı alanları, okulu, camisi, kültür merkezleri, spor salonları, yeşil alanları, otoparkları gibi birçok detayın çalışıldığı yeni bir uydu kent oluşturma hedefiyle hayata geçirilen bu projeyle, İmrahor modern bir yaşam alanına kavuşacak.

Proje çalışmaları devam eden yatay mimari estetiği ve depreme karşı güvenli yaşam alanlarıyla mahalle sakinleri için tüm gereksinimlerin karşılandığı, modern ve donanımlı bir yaşam alanı kurulacak. Projede, İmrahor Mahallesi’ndeki yapıların dayanıklılığı artırılarak güvenli ve sağlıklı bir kent oluşturulması amaçlanıyor. Deprem riskine karşı alınan önlemler doğrultusunda mahalledeki binalar, modern yapılaşma standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Öte yandan, ARKENT A.Ş., İmrahor Merkez’de kurduğu Genel Müdürlük binası ile vatandaşlara hizmet veriyor. Şirket bünyesinde görev yapan uzman mimar ve mühendislerden oluşan ekipler, proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, mahalle sakinleriyle görüşerek kentsel yenileme süreçleri hakkında bilgilendirmeler sağlıyor.