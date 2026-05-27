İstanbul Arnavutköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, sokak aralarında koşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre kaçan dana çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana kaçmaya başladı. Sokak aralarında koşan hayvan nedeniyle vatandaşlar panik, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyen sahipleri ve çevredeki vatandaşlar uzun süre peşinden koştu. Zaman zaman trafikte aksamalara neden olan dana, bir süre sonra yolda kıstırılarak yakalandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.