Olay, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İnegöl’de meydana geldi. Kurbanlık eti kesmeye çalışan genç, bıçağın kayması sonucu sağ el işaret parmağından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından kopan parmağın yerine dikilebilmesi ihtimaline karşı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
