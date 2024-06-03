Arnavutköy’de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga etti. Kanlı biten kavga esnasında kardeş, peş peşe bıçak darbeleriyle ağabeyini yaraladı. Hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden ağabeyin sokak ortasında yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak için iki kardeş, aile arasında para topladı. Çamaşır makinesi parası için kardeşler sözlü tartıştıktan sonra, konuşmak için bir parkta buluştu. Parkta kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kardeşlerden S.T. isimli kişi, ağabeyi olduğu öğrenilen Cemil T.’yi bıçakladı. Peş peşe bıçak darbeleri alan Cemil T. eline aldığını sopa ile kardeşini kovaladı. Sokakta yaklaşık 100 metre koşan Cemil T., park halindeki araçta bulunan kişilerden hastaneye gitmek için yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar, bıçaklanan şahsa müdahale etti. Sağlık ekipleri, sokakta yere yığılan bıçaklanan ağabeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ağabey Cemil T., yaşamını yitirdi. Ağabeyinin katili olan S.T.’nin ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kardeşini kovalayan kişinin yardım istedikten sonra yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görünüyor.