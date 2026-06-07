Arnavutköy Belediyesi tarafından Sıfır Atık Haftası kapsamında çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programlarda atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında Suatlar Anaokulu, TOKİ Taşoluk Anaokulu ve Hacı Hüseyin Bursalı Anaokulu'nda sıfır atık eğitimleri gerçekleştirildi. Öğrencilere geri dönüşümün önemi ve çevrenin korunmasına yönelik bilgiler aktarılırken, uygulamalı çalışmalarla çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi.

Hafta kapsamında çocuklara yönelik sıfır atık temalı tiyatro gösterileri de sahnelendi. Gösterilerde çevre bilinci ve geri dönüşüm konuları eğlenceli anlatımlarla işlendi.

Plastik kapaklar anahtarlığa dönüştürüldü

Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi'nde düzenlenen 'Her Dokunuş Bir Dönüşüm' atölyesinde ise plastik kapaklar geri dönüştürülerek anahtarlık haline getirildi. Katılımcılar geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak deneyimlerken, atıkların yeniden değerlendirilmesinin çevresel ve ekonomik katkıları hakkında bilgi aldı.

Hafta boyunca gerçekleştirilen çevre ve sıfır atık temalı diğer atölye çalışmalarında da katılımcılar geri dönüşüm uygulamalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Karaburun Plajı'nda çevre temizliği yapıldı

Arnavutköy Belediyesi ile İGA iş birliğinde Karaburun Plajı ve sahilinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Mavi Bayraklı plajlarından biri olan Karaburun Plajı'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, belediye ekipleri ve kurum temsilcileri sahil boyunca temizlik çalışması yaptı.

Etkinlik kapsamında toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı. Çalışmalarla hem Karaburun Plajı'nın Mavi Bayrak kriterlerinin korunmasına katkı sağlandı hem de denizlerin, kıyıların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Sıfır Atık Festivali'nde tanıtım çalışmaları yapıldı

Arnavutköy Belediyesi, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde de yer aldı. Festival kapsamında kurulan stantlarda ziyaretçilere sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi verildi. Etkinliklerde geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, vatandaşlarda çevre duyarlılığının artırılması amaçlandı.

Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilen eğitimler, atölyeler, tiyatro gösterileri, çevre temizliği çalışmaları ve festival etkinlikleriyle çok sayıda kişiye ulaşıldığı belirtildi.