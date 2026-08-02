Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aracının motor kısmında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü, aracını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye noktasına götürdü. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden doğaya salındı. Araç sahibi, yılanın çıkarılması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.