Adalet Bakanı Gürlek, 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran’da Resmi Gazete ile Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurmuş, başvuru takvimine dair bilgileri paylaşmıştı. Buna göre Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımı için başvurular, 7 Haziran itibarıyla online ortamda alınmaya başladı.

Adaylar, başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetini aratarak güncel ilanlara ulaşması gerekiyor. İlgili ilan seçildikten sonra “Başvur” butonuna tıklanarak başvuru işlemleri tamamlanabilecek.

ADALET BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

Gürlek, alımı gerçekleştirilecek 15 bin personelin hangi alanlarda görevlendirileceğine ilişkin kontenjan dağılımını da paylaştı. Buna göre kadro dağılımı şöyle açıklandı:

Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.

Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek yeni personel ile adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğini daha da artıracaklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

CEZA VE TEVKİFEVLERİ 5 BİN 766 ALIMI AYRINTILARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, Ek-1’de yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere; 4.508 infaz ve koruma memuru, 316 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 286 hemşire, 178 teknisyen, 390 destek personeli (şoför), 82 destek personeli (aşçı), 6 destek personeli (kaloriferci), olmak üzere toplam 5.766 personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm ünvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 22.06.2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ 334 PERONEL ALIMI AYRINTILARI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 290 psikolog, 2 veteriner, 5 mühendis (Çevre), 2 mühendis (Ziraat), 21 diyetisyen ve 2 fizyoterapist, 10 çocuk gelişimcisi, 2 mimar olmak üzere toplam 334 personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Diğer branşlara ait başvuru ve şart bilgileri, Adalet Bakanlığı'na bağlı resmi adresler üzerinden adaylarla paylaşıldı.