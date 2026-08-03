Olay, İnegöl-Bursa karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, trafikte art arda şerit değiştirerek makas attı.

Diğer araç sürücülerini de tehlikeye düşüren tehlikeli hareketler, yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün, yol üzerindeki araçların arasından hızla geçerek şerit değiştirdiği görüldü.

Sürücünün tehlikeli hareketleri, “Bu kadarına da pes” dedirtti.