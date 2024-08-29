Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 150'den fazla bağımsız bölüm içeren sitelerde mini hastane veya sağlık odası kurulması yönünde önemli bir adım attı. Bu yeni proje, özellikle salgın hastalıklarla mücadelede etkin bir rol oynamayı hedefliyor.

Bakan Memişoğlu, 'sitelere mini hastane' projesini onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Sitelerin ortak kullanım alanlarından biri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetleri için tahsis edilecek. Bu sayede, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıklar gibi basit sağlık ihtiyaçları site içindeki sağlık odalarında karşılanabilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle şehir trafiği ve hastane acil servislerindeki yoğunluk da azalacak.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, bu projenin sağlık sektöründeki istihdama da katkı sağlayacağını belirtti. Proje ile birçok hemşire ve sağlık personelinin toplu konut alanlarında istihdamı sağlanacak.