Türkiye genelinde ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde şeker hastalığı (diyabet) tanısı alan kişi sayısının oldukça yüksek olduğunu bildiren Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özgür, düzenli göz kontrollerinin önemine dikkat çekerek, erken teşhis ve tedavi ile görme kaybının önüne geçilebileceğini belirtti.

“Düzenli göz kontrolü şart”

Düzenli göz muayenesinin önemini vurgulayan Medicana International Samsun Hastanesi Doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Özgür, “Karadeniz Bölgesi’nde diyabet hastalığı oldukça yaygın. Hatta bazen göz muayenesi sırasında hastaya diyabet tanısı koyabiliyoruz. Ancak, diyabet tanısı almış birçok hasta uzun yıllar göz kontrolü yaptırmıyor. Ne yazık ki bu hastalar genellikle görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde, gözde diyabetin ileri evre etkileriyle karşılaşıyoruz. Diyabetin gözü etkilediği bu noktada, kalıcı görme kaybını önlemek için çok geç kalınmış olabiliyor. Halbuki diyabetin gözü etkileme aşamasından önce veya erken evrede müdahale edilirse, görme kaybını engellemek mümkün. Ancak halkımızda, diyabet hastalarının düzenli göz kontrollerine gitmesi konusunda bir farkındalık eksikliği var” dedi.

“Şekere bağlı kalıcı görme azlığı önlenebilir”

Diyabete bağlı görme kaybının erken tedaviyle önlenebileceğini belirten Dr. Özgür, şu bilgileri paylaştı:

“Göz kontrollerinin ihmal edilmesi, kalıcı görme kaybına yol açabilir. Diyabet, göz arkasında kanamalara ve ödemlere neden olabilir. Bu durumları göz içi enjeksiyonlar ve lazer tedavileriyle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ancak tedaviye geç başlanırsa görme hiçbir zaman eski haline dönmeyebilir. Ayrıca tedavi sürecinde hastanın diyabetini kontrol altında tutması şarttır. Özellikle 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösteren ‘Hemoglobin A1c’ değerinin hedef seviyelerde olması ve hastanın diyetine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde sadece bizim müdahalelerimiz yeterli olmuyor. Hastalık ilerlerse, göz arkasında ciddi kanamalara neden olduğunda ‘vitrektomi’ adı verilen ameliyat gerekebiliyor. Bu, hastalığın ileri aşaması olup görmenin eski haline dönmesi genellikle mümkün olmuyor. Halbuki bu durum önlenebilir bir görme kaybıdır. Diyabet kontrol altına alındığında ve düzenli göz kontrolleri yapıldığında, kalıcı görme kaybının önüne geçilebilir. Toplumun bu konuda farkındalık kazanması çok önemli. Tüm bireyleri düzenli göz muayenesine davet ediyoruz, ancak özellikle diyabet hastalarının yılda en az bir kez mutlaka göz muayenesi yaptırmaları gerekiyor.”