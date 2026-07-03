Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı NİMOSK Karting Yarışı, 4 kategoride 60 sporcunun katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeni pistte büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda; sıralama turları, elemeler, yarı finaller ve finaller boyunca tüm kategorilerde kıyasıya rekabet yaşandı.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsoru olduğu Dynamic Racing Team; Senior, Junior, Mini ve Micro kategorilerinin tamamında podyuma çıkarken Junior, Mini ve Micro kategorilerinde de birinciliğe ulaşarak yarışlara damga vurdu.

Dynamic Racing Team'in podyuma çıkan sporcuları ve elde ettikleri dereceler şu şekilde:

Senior Kategorisi: T. Erin Ünlüdoğan yarışı ikinci, N. Uraz Fatinoğlu üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Junior Kategorisi: Takımın başarılı pilotu Rüzgar Tırınk, birinci oldu.

Mini Kategorisi: Bulut Tırınk birincilik kürsüsüne çıkarken, C. Aras Akgün yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Micro Kategorisi: A. Ersin Yücesan birinci, Kerem Çelikyay ise ikinci oldu.

Sezonun ilk yarışlarından bu yana istikrarlı performansını sürdüren takım, başarılarıyla genç sporcuların gelişimine ve Türk motor sporlarının geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor. 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 8-9 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Karting Pisti'nde düzenlenecek.