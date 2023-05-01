Deva Partisi Kurucu İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay TOGG’un İnegöl’e geliş programı nedeniyle Kasım Efendi Caddesi’ne dökülen asfaltı eleştirdi.

Asfaltın İnegöllüler için değil bir kişi için döküldüğünü belirten Erbay Çarşıya asfalt dökülüyor haberleri çıktı ; sevindik.. İşin aslı başka imiş. Meğer bakan bey açılışa geliyormuş onun için asfaltlanmış.. 21 yıldır şehri yönettikleri İnegöl halkı değil de 1 kişi için asfalt dökülüyormuş.. Bakan bey açılışa geliyor haberleri çıktı; sevindik.. Biz zannettik ki yıllardır bitiremedikleri hatta nerdeyse temel atıp bıraktıkları Hocaköy barajını açacaklar.. Hadi o olmadı bari kazulet gibi şehrin ortasında 5 yıldır gıdım gıdım ilerleyen Belediye sarayını açarlar diye düşündük.. O da mı olmadı 2 yıldır ancak tek tarafını bitirebildiklerini Kanal İnegöl'ü açarlar dedik.. Baktık hiç biri değil 2018 de vaat olarak verdikleri Millet Bahçesi bitti de onu mu açacaklar acaba dedik.. İşin aslı çarşıdaki Bursa'nın 11.Gençlik Merkezi açılışı yapılacakmış.. Fuar açılışını saymıyorum özel sektörün gayretlerine eğer katkınız olsaydı şimdiye fuarın değil fuar alanının açılışını yapıyor olurduk.. Olmadı , olmayacak...

BİR GÜN GELECEK SİZ GİDECEKSİNİZ

“Bu yönetimle olmayacak... Bu şehrin vatandaşlarını bu kadar hor görmeye hakkınız yok.. Bir gün gelecek ve siz gideceksiniz.. Siz gittiğinizde bu şehir hak ettiği yönetime kavuşacak.. 2024 Mart'ını bekliyor İnegöl...”