AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, yapım aşamasına gelinen yeni stadın mevcut durumu, son rötuşları ve bundan sonraki süreç hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yeni stadın şehre ve spor camiasına önemli bir kazanım olacağını belirterek, Genel Müdür Süleyman Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Durmuş paylaşımında, “Yapım aşamasına geldiğimiz yeni stadımızın son durumu ve bundan sonraki süreç hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca, yerel anlamda spor yatırımlarına vermiş olduğu değerli desteklerden dolayı Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Süleyman Şahin’e teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni stadın tamamlanmasıyla birlikte İnegöl’ün modern ve önemli bir spor tesisine kavuşması hedeflenirken, projenin bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.