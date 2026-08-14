Kaza, Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 FC 094 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 06 AAB 682 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, araç parçaları ve camlar yola savruldu. Yolun daraldığı bölgede meydana gelen kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çekici yardımıyla hasarlı araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.