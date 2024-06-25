AK Parti'den asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair uzun süredir beklenen açıklama sonunda geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'de Değişim Süreci

AK Parti'nin iç dinamiklerinde yaşanan değişimlere değinen Hamza Dağ, "Bayram öncesinde bir dizi istifalar yaşandı. Sahadaki durum değerlendirmelerimiz doğrultusunda 7 il başkanımızı değiştirdik. Seçimlerin ardından detaylı analizlerimiz sürüyor. Parti olarak hem içimizde hem de ülke genelinde sürekli bir değişim ve yenilenme süreci içerisindeyiz," dedi.

Tartışmalı Sokak Hayvanları Yasası

Tartışma yaratan sokak hayvanları yasa tasarısı hakkında da konuşan Dağ, tasarının çözümü için farklı önerilerin masada olduğunu belirtti. "Bu konuyu çözmek adına dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her kesimin fikirlerini dikkate alarak hareket ediyoruz. Son bir toplantı daha yapacağız," diye ekledi.

Yeni Vergi Düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemeleri konusunda güncel bilgileri paylaşan Hamza Dağ, "Bakanlık yansıyan bazı bilgileri reddetti. Şu anda netleşmiş bir durum yok. Yurt dışı harçları konusunda çalışmalar devam ediyor. Dolaylı vergilerden ziyade doğrudan vergilerde artış gerekliliği üzerinde duruyoruz. Milletimiz rahat olsun, ekonomi yönetimimiz bilinçli adımlar atıyor. Orta Vadeli Program kapsamında gerekli düzenlemeler yapılacak," ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam konusu hakkında net bir açıklama yapan Dağ, "Şu anda öncelikli hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Haziran ayından itibaren enflasyonda düşüş eğilimini görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir artış süreci olmayacak," dedi.

Siyasette Normalleşme Süreci

Siyasetteki normalleşme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Bizim kimseye ev ödevi verme gibi bir tutumumuz yok. Diyalogdan kaçınmak sorunları çözmez. Her zaman olduğu gibi bugün de diyaloga açığız. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte rahatsız olduğunu biliyoruz. Bizim ittifakımız sadece seçimler için değil, ülke ve bölgedeki duruşumuzun bir yansımasıdır. Masa üstünde ne konuşuluyorsa altında da aynı şey konuşulur," dedi.